Erkan Baş, Kocaeli Üniversitesi’ndeki hukuksuzlukları Meclis gündemine taşıdı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Eğitim-Sen Kocaeli Şubesi’nin gündeme getirdiği Kocaeli Üniversitesi’ndeki hukuksuzlukları TBMM gündemine taşıdı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlandırılması talebiyle soru önergesi hazırlayan Erkan Baş, Eğitim-Sen’in iddialarını hatırlatırken, “Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nün yıllardır hukuksuz uygulamalarına dair iddialara bakanlığınızın bir açıklaması var mıdır?” diye sordu.

“Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Kocaeli Şubesi tarafından 23 Ekim 2021 Cumartesi günü ‘Kocaeli Üniversitesi’nde Hukuksuzluk Bir Yönetim Politikasıdır’ başlığıyla bir basın duyurusu yayınlanmış ve Kocaeli Üniversitesi yönetiminin son 5 yıldır Anayasa, kanunlar ve yönetmelikleri yok sayarak üniversiteyi hukuk tanımaz şekilde yönettiğine dair birçok önemli iddiayı gündeme taşımıştır. Eğitim Sen’in açıklamasında özetle şu iddialara yer verilmiştir:

Kocaeli Üniversitesi yönetiminin son 5 yılda birçok akademik personelinin görevine hukuksuz olarak son verip üniversiteyle ilişiğini kestiği,

Kocaeli Üniversitesi yönetiminin, kendi personelini fişlediği ve rektörlükte tüm personellerin sendikal tercihleri, siyasi görüşleri, felsefi ve dini inançlarına göre gizli bir liste tutulduğu,

Kocaeli Üniversitesi yönetiminin son 5 yılda özellikle sendika yöneticiliği yapan birçok personeline periyodik olarak yasal dayanaktan yoksun soruşturmalar açtığı, soruşturma sonucunda verilen cezaların idari yargıdan döndüğü, ceza verilemeyen soruşturmaların sonucunda bile ilgili personele ‘hareketlerinize dikkat edin’ şeklinde yazılı ve sözlü uyarıların yapıldığı,

Doktor unvanına sahip olmalarına rağmen yıllarca araştırma görevlisi olarak çalıştırılan çok sayıda kişinin bulundukları anabilim dallarında Dr. Öğr. Üyesi kadrolarının ilan edilmediği, Doçent unvanına sahip olmalarına rağmen çok sayıda öğretim üyesinin, bulundukları anabilim dallarında yıllarca doçent kadrosunun ilan edilmediği, Profesörlüğü hak etmelerine rağmen Doç. Dr. Aziz ÇELİK başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesinin bulundukları anabilim dallarında profesörlük kadrolarının ilan edilmediği,

Kadro ilanı yapılsa dahi halihazırda yıllarca unvanlarının alt kadrolarında görev yapan bu akademik personellerin başvuramamaları için ve üniversite dışından özel olarak getirilen kişilerin başvurabilmesi için ilgili kadroyla ilgili olmayan özel şartların konulduğu ve bu şekilde kişiye özel ilanlar ile liyakat ilkesinin ihlal edildiği; bunun yapılamadığı durumlarda ise belirli anabilim dallarında yıllarca kadro ilanı yapılmadığı, bu şekilde ilgili anabilim dallarındaki ihtiyacın sırf orada çalışan akademik personel bir üst kadroya başvuramasın diye görmezden gelindiği, kadro ilan sürecinin bir cezalandırma aracına dönüştüğü,

Kocaeli Üniversitesi’nde, özellikle iktisadi ve idari bilimler, iletişim ve mühendislik fakültelerinde çalışan idari personelin amirleri tarafından sistematik olarak mobbinge uğradığı,

Birçok akademik ve idari personelin, uygulanan mobbingten dolayı psikiyatrik destek almak zorunda kaldığı,

Kocaeli Üniversitesi’nde 696 sayılı KHK kapsamında taşerondan kadroya geçirilen temizlik işçilerinin, bağlı oldukları müdürler tarafından mobbinge ve hakarete uğradıkları, işten çıkarılma konusunda tehdit edildikleri,

Kocaeli Üniversitesi’nin YÖK 100/2000 burslu doktora öğrencilerini personel gibi çalışmaya zorladığı, bu şekilde kayıt dışı ve sigortasız personel çalıştırdığı, öğrencilere mesai saati uyguladığı ve bunu kabul etmeyen öğrencilere doktora öğrenimlerinin tehlikeye girebileceği şeklinde uyarıda bulunulduğu,

Kocaeli Üniversitesi’nin son olarak Eğitim Sen sendikasının üniversite temsilcisi Doç. Dr. Aslı KAYHAN’ın görevine hukuksuz olarak son verdiği,

Kocaeli Üniversitesi aleyhinde Kocaeli İdari Mahkemelerinde son 5 yılda çok fazla sayıda dava açıldığı ve bu davaların büyük çoğunluğunun Kocaeli Üniversitesi tarafından “kaybedildiği” yani Kocaeli Üniversitesi’nin hukuk dışı işlemlerinin idari yargıda da tescillendiği,

Bunlar gibi çok sayıda önemli iddia gündeme getirilmiş, yaşanan bu hukuksuzluklara karşı yıllardır mücadele edildiği ifade edilmiştir. Bu açıklamaların üzerinden neredeyse 1 ay geçmiş olmasına rağmen Kocaeli üniversitesi yönetimi tarafından herhangi bir açıklama, tekzip yayınlanmamıştır.”

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?’