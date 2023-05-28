Erkan Baş'tan ilk açıklama: 'Seçim sonucu ne olursa olsun…'
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulunan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, "Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek" dedi.
Cmhurbaşkanı Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarının yankıları sürerken, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'tan ilk açıklama geldi.
"MUTLAKA KAZANACAĞIZ"
Muhalif seçmenlere seslenen ve mücadele çağrısında bulunan Baş, Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Seçim sonucu ne olursa olsun… Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek. Mücadele devam edecek. Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz. Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız. Mutlaka kazanacağız!"
Seçim sonucu ne olursa olsun…— Erkan BAŞ (@erkbas) May 28, 2023
Hiçbir çaba boşa gitmedi, gitmeyecek.
Mücadele devam edecek.
Halkımızı, ülkemizi saltanat sevdalılarının, para babalarının keyfine teslim etmeyeceğiz.
Örgütlü gücümüzü büyütecek, emekçileri birleştirecek, bu sömürü ve yolsuzluk düzenini yıkacağız.…
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