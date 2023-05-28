Son dakika... Saat verilmişti: Seçim yasaklarının kalkmasının ardından CHP'den ilk açıklama

Yayınlanma: 28.05.2023 - 18:56

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:27

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

YASAK 18.15 İTİBARIYLA KALKTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna yönelik yayın yasağını saat 18.15 itibarıyla kaldırdı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK'nın yayın yasağı konusunda toplandığını belirterek, "Saat 18.15 itibarıyla basın mensuplarımızın, haber ajanslarımızın yayın ve veri girişine izin verilmiştir. Şu anda sistemimizde de veri girişleri devam etmekte olup, herhangi bir problem yoktur. Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi parti ve cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileri ile de verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır" dedi.

FAİK ÖZTRAK SAAT VERMİŞTİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının bitmesinin ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Öztrak, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın. Saat 19.00’da yapacağımız açıklamayı beklesin" şeklinde konuşmuştu.

"HER İKİ KİŞİDEN BİRİNİN OYUNU ALMIŞ BULUNUYORUZ"

Saat 18.55 itibarıyla kameralar karşısına geçen Öztrak, şöyle konuştu:

"Bize ulaşan sonuçlara göre nefes nefese bir yarış var. Islak imzalı tutanakların güvenle ulaşmasını sağlayacağız. Birleştirme tutanaklarını takip edeceğiz ve ıslak imzalı tutanakları genel merkezimize hızla ulaştıracağız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevimizin başından ayrılmayacağız. Balkon konuşmalarıyla kimse suyu bulandırmaya kalkmasın. Şu an itibarıyla her iki kişiden birinin oyunu almış gözüküyoruz. Teşekkürler."