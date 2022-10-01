Erkan Hançer kimdir? Erkan Hançer neden öldürüldü?

01 Ekim 2022 Cumartesi, 17:18

Sancaktepe'de 27 Eylül 2022 günü alışveriş yapmak amacıyla girdiği marketin çıkışında bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Erkan Hançer, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Durumu ağır olan Hançer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Hançer, 1 Ekim 2022'de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ERKAN HANÇER KİMDİR?

Erkan Hançer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kartal İlçe Başkan Yardımcısıdır. Erkan Hançer'in aslen Karslı olduğu öğrenildi.

ERKAN HANÇER NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

DHA'nın haberine göre yapılan araştırmalarda, Erkan Hançer'in Yahya Karakışlak ile 2002 yılında husumet yaşadığı, bunun üzerine Hançer'in Karakışlak'ın kardeşi Mürteza Karakışlak'ı öldürdüğü bu sebeple polis tarafından yakalanarak tutuklandığını belirledi.

Soruşturmayı derinleştiren polis, Mürteza Karakışlak'ın öldürüldüğü olaydan bir gün sonra Yahya Karakışlak'ın Erkan Hançer'in evini bastığı burada çıkan çatışmada Yasin Karakışlak ile Erkan Hançer'in kardeşi Selçuk Hançer ve akrabaları Songül İldiz'in vurularak öldürüldüğünü belirledi.

KAN DAVALISINI ÖLDÜRMESİ İÇİN ŞÜPHELİYİ AZMETTİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından Erkan Hançer ve Yahya Karakışlak arasında kan davası başladı. Edinilen billgiye göre Hançer'in cezaevinden çıktığını öğrenen Yahya Karakışlak, kardeşinin öcünü almak için yeniden harekete geçti. Karakışlak, Hançer'i öldürmesi için Orhan Ağbay ile anlaştı. Bunun üzerine Ağbay, Hançer'i takip etmeye başladı. Olay günü Hançer'in tek başına marketten çıktığını gören şüpheli Ağbay, gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile Erkan Hançer'i vurdu.

ERKAN HANÇER'İN KATİLİ YAKALANDI MI?

Polis, olayın azmettiricisi Yahya Karakışlak ile saldırıyı gerçekleştiren Orhan Ağbay'ın yakalanması için çalışmalara devam ediyor.



