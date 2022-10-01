Tüdanya kimdir, kaç yaşında, nereli? Tüdanya'nın gerçek ismi ne?

01 Ekim 2022 Cumartesi, 13:19

Tüdanya 1961 yılında İzmir Bergama'da doğdu. Gerçek adı Hatice Döngü'dür. İlkokul 3. sınıftan sonra eğitimini bıraktı. Küçük yaşta 10 yıl süren bir evlilik yaptı, 2 çocuğu oldu. Boşandıktan sonra şarkıcılığa başladı. Cengiz Özşener'in Pırlanta Pavyon'unda çalışmaya başlayan ve ilk yıllarda Türk Sanat Müziği söyleyen Tüdanya, 1983'te 'Sıra Sıra Dağlar' albümünü çıkarttı. 1986'da 3. Albümü olan 'Seni Sevmeyen Ölsün' ile başarı yakaladı. İzmir Fuar'da 11 yıl aralıksız çıkan tek şarkıcı oldu. 2020 yılında kalp krizi geçiren ve 2021 yılında gırtlak kanserine yakalanan Tüdanya sesini kaybetmeden önce son konserini 2018 yılında İstanbul Cahide'de verdi.

TÜDANYA'NIN ALBÜMLERİ

(1983) Sıra Sıra Dağlar

(1986) Azap

(1986) Seni Sevmeyen Ölsün

(1987) Sen Bir Ömürsün

(1988) Sen Yaşa

(1989) Adın Sevgilim Olsun

(1991) Dön

(1993) Beklenen Tüdanya

(1994) Söyle Güzel İsmin Ne

(1995) Yüreğimde Depremler (Sen Sefa Geldin)

(1999) Canım Sağolsun

(2002) Allah Kerim (İşte Tüdanya)