Nurettin Varol kimdir? Nurettin Varol görevinden neden istifa etti?

01 Ekim 2022 Cumartesi, 11:46

MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

NURETTİN VAROL KİMDİR?

Nurettin Varol, 1994 yılında MHP Bingöl İl Sekreterliği göreviyle aktif siyasete başladı. Nurettin Varol yakşalık 6 yıldır MHP Bingöl İl Başkanı görevini yürütüyordu.

NURETTİN VAROL NEDEN İSTİFA ETTİ?



İl Başkanı Nurettin Varol, 6 yıldır yürüttüğü il başkanlığı görevinden "sağlık sorunları" nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı yazılı açıklamasında "Genel Başkanımız Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli beyefendilerin takdir ve tensipleriyle bu kutsal görevi devretmenin onurunu yaşamaktayım" diyen Varol, partisine bağlı kalmaya devam edeceğini de şu sözlerle ifade etti:

"Görev sürem boyunca yaptıklarımın ve yapamadıklarımın hesabını her zaman Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine vermeye hazırım. Ülkücülük dışında bir aidiyet tanımayan, Ülkücü pencereden bakarak beni eleştiren herkese şimdiden saygı duyacağımı belirtmek istiyorum fakat görev sürem boyunca yaptıklarıma şahsi ikbal, menfaat ve Ülkücülük dışındaki pencerelerdpencerelerden eleştiri getirecek olanların fikirleri de, şahsiyetleri de tarafımca hükümsüzdür. Bu süreç boyunca yapılan her güzel iş teşkilatımın, her eksik, noksan şahsımındır. Ömrü boyunca Ülkücü kelimesinin sonundaki cü aidiyeti dışında tek bir sıfatı dahi kabul etmeyen şahsım, bundan sonra da Ülkücü olabilmenin ve Ülkücü kalabilmenin şerefine talip olacaktır. Makamlar şerefli bir emanet, dava adamlığı ise ömürlük aidiyettir."

TEFECİLİK İDDİASI

Varol'un istifa açıklamasını Twitter hesabından alıntılayan MHP Bingöl İl Başkan Yardımcısı Mehmet Bürkek, Varol’un istifa etmeyip görevden alındığını ima eden bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi etiketleyen Bürkek, "Görevden alınmanız partimiz davamız ve ülkücü camia adına çok hayırlı bir karar olmuştur" diyerek Bahçeli'ye teşekkür etti.

Mehmet Bürkek, konuya ilişkin yaptığı ikinci paylaşımında ise şunları yazdı:

"Tefecilik yaptığı gerekçesiyle 3 küsür yıl ceza alan ve mahkum olan, bu sebeple Sn genel başkanımız bilge lider @dbdevletbahceli beyefendinin talimatıyla @NurettinVaroll1 MHP il başkanlığı görevinden alındı camiamızın gözü Aydın olsun. Teşekkürler sn genel başkanım…"