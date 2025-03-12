Yayınlanma: 12.03.2025 - 13:53

Güncelleme: 12.03.2025 - 13:53

Ünlü iş insanı Dinçer Azaphan sosyal medyada yaptığı yardımlarla gündeme geldi. Tunç Holding yönetim kurulu başkanı Dinçer Azaphan’ın hayatı merak ediliyor. Peki, Dinçer Azaphan kimdir? Dinçer Azaphan nereli ve ne iş yapıyor?

DİNÇER AZAPHAN KİMDİR?

Dinçer Azaphan, iş dünyasındaki kariyerine Tunç Holding ile adım atmış ve holdingin büyümesine büyük katkı sağlamıştır. Tunç Holding, inşaat, tekstil, otomotiv ve enerji gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkete sahiptir. Azaphan’ın liderliğinde, holding giderek büyümüş ve iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Azaphan, sadece ticaretle değil, aynı zamanda yardımseverlik ruhuyla da tanınmaktadır.

Azaphan, İstanbul'da toplam 3 akaryakıt İstasyonuyla faaliyet gösteren Tunç Petrol'ün sahibidir. Dinçer Azaphan 2008 yılında cirosunun 80-90 milyon lira civarında olduğunu belirtmiştir.