Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

(DHA)
03 Aralık 2021 Cuma, 07:58
Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
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Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Petekkaya’nın böbreklerinde rahatsızlık yaşadığı belirtildi.

Petekkaya’nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu. 


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