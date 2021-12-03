Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde böbreklerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Oyuncu Erkan Petekkaya, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Petekkaya’nın böbreklerinde rahatsızlık yaşadığı belirtildi.
Petekkaya’nın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Oyuncu Petekkaya böbrek taşı nedeniyle dört yıl önce ameliyat olmuştu.
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