Erkan Petekkaya ‘yardım’ istemişti… Acı haberi eşi paylaştı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının enkaz altında kaldığını belirterek sosyal medyadan yardım istemişti. Eşi Didem Petekkaya acı haberi duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 'Yüzyılın Felaketi' olarak nitelendirilen yıkıcı depremlerin ardından çok sayıda yurttaş hayatını kaybederken yaralı sayısı da artmaya devam ediyor.
10 ili etkileyem depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabından eşi Didem Petekkaya'nın akrabaları için yardım istemişti. Petekkaya, "Sevgili eşim Didem Petekkaya’nın yakın akrabaları enkaz altındadır. Ulaşamıyoruz lütfen yardım edin. İsmail Kuseyrioğlu, Ayşegül Kuseyrioğlu, Zeynep Kuseyrioğlu (9 Yaşında)… Enkaz Adres: Sümerler Mahallesi Harbiye Caddesi Kooperatif Evleri A3 blok… Antakya\Hatay” ifadelerini kullanmıştı.
'OLMADI...'
Acı haberi Didem Petekkaya sosyal medya hesabından paylaştı. Petekkaya “Olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.
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