Erkan Petekkaya'dan Erdoğan'a çağrı: 'Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor'

Yayınlanma: 01.06.2024 - 20:49

Güncelleme: 01.06.2024 - 20:52

Oyuncu Erkan Petekkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek mahallesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

"ONLAR ADINA SİZDEN RİCA EDİYORUM"

"Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor" diyen Petekkaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sn. Cumhurbaşkanım. Eminiz ki ülkemiz içerisinde boğuştuğunuz birçok sorun var. Ama Göcek ülkemizin cenneti, gözbebeğidir. Bizim gözbebeğimize bazı firmalar MUÇEV vasıtasıyla kiralayıp Göcek'teki yerlileri, gerçek toprak sahiplerini çeşitli katakullilerle kandırmaya çalışıp ve ellerindeki bütün serveti, sevgilerini, memleketlerine duydukları saygıyı, hepsini bu şirket yok etmiştir.

Adım Erkan Petekkaya. 20 yıldır Göcek'teyim. Bu sahildeki teknecilerin ve buradaki gerçek sahiplerin haklı olduğuna inanıyorum. Onlar adına sizden yardım rica ediyorum. Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor. Son olarak Sn. Cumhurbaşkanım, Göcek'teki tüm tekne sahiplerinin, buranın gerçek sahiplerinin, bu insanların olduğuna inanıyorum. Sizden onlar adına yardım rica ediyorum. Amerikalıların Kızılderililere yaptıklarını şimdi burada yapıyorlar. Saygılarımla."

Ardından Petekkaya sahile teknesi ile yanaşamadığını belirterek isyan etti:

"Ben bu sahilin kooperatif üyesiyim daha düne kadar burda teknem bağlıydı. Şimdi buraya bizim sahilimize bizim hakkımız olan karaya bir takım şahsiyetler çökmüşler. Kendi sahilimize yanaşamıyoruz. Buraya çökenler kimler? Kim onlar kim ki bunlar bizim kendi sahilmize botla bile yanaştırmıyorlar. Bunlar kim soruyorum. Bunlar hangi cüretle burdaki yerlilieri kovuyorlar. Kim bunlar?"