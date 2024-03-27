Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın acı günü

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın babası Akın Petekkaya hayatını kaybetti. Petekkaya, babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:59
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın acı günü
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"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı "Ali Kaptan" karakteriyle şöhreti yakalayan Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, babası Akın Petekkaya'nın cenaze bilgilerini de paylaştı.

"CANIM BABAMI KAYBETTİK"

Ünlü isim, paylaşımında "Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin" ifadelerini kullandı.


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