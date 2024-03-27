Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın acı günü

Yayınlanma: 27.03.2024 - 15:59

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:00

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı "Ali Kaptan" karakteriyle şöhreti yakalayan Erkan Petekkaya'nın babası hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü oyuncu, babası Akın Petekkaya'nın cenaze bilgilerini de paylaştı.

"CANIM BABAMI KAYBETTİK"

Ünlü isim, paylaşımında "Canım Babam Akın Petekkaya'yı bu sabah kaybettik. Cenaze namazı Beykoz/Kavacık Görele Mahallesi Camii'nde kılınacak. Allah hepimizin büyüklerine rahmetler eylesin" ifadelerini kullandı.