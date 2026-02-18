Erkek dehşeti bitmiyor... Boşandığı kadını öldürüp intihar etti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.02.2026 11:34:00
DHA
Osmaniye'de Semih Öner adlı erkek, tartışma yaşadığı boşandığı İlknur Kor'u tabancayla katlettikten sonra aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düziçi ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde sabah saatlerinde kadın cinayeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Semih Öner (37), bir süre önce boşandığı İlknur Kor'un (33) evine gitti. İkili arasında bilinmeyen çıkan tartışma büyüyünce Semih Öner, Kor'u tabancayla vurarak öldürdü.

Olay yerinden ayrılıp, Esentepe mevkiinde boş araziye giden Öner, aynı tabancayla başına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla iki bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Öner ve Kor'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

