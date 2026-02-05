Erkek koğuşuna konulduğu iddia edilmişti: Mükremin Gezgin hakkında yeni açıklama!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin’in tutuklanmasının ardından ortaya atılan "erkek koğuşuna konuldu" iddiaları, kamuoyunda insan hakları ve mahpus güvenliği tartışmalarını beraberinde getirdi. Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan tarafından gündeme getirilen ve tepki toplayan iddiaya ilişkin en net yanıt, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu’ndan geldi.

ADALET BAKANLIĞI’NDAN YANIT

Konuyu doğrudan Adalet Bakanlığı yetkililerine soran Terkoğlu, aldığı yanıtı sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık yetkilileri, benzer durumdaki tutuklular için uygulanan prosedürü açıklayarak Mükremin Gezgin’in durumuna açıklık getirdi.

Terkoğlu'na verilen yanıtta şu ifadeler yer aldı:

“Tutuklanan şahıs travestiyse eğer genellikle travestilerin olduğu koğuşa, özel durumlarda ise tek kişilik koğuşa alınıyor. Mükremin Gezgin, tek kişilik bölüme konuldu. Erkeklerin koğuşuna konduğu bilgisi doğru değil.”

"ÖNCELİK İNSAN ONURUNA YAKIŞIR MUAMELE OLMALI"

Barış Terkoğlu, Bakanlıktan aldığı bilgiyi paylaşırken cezaevi koşullarında temel insan haklarının önemine de dikkat çekti. Sosyal medyadaki dezenformasyona karşı doğru bilgiyi aktaran Terkoğlu, paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

"Doğru olan da bu… Dışarıda olduğu gibi cezaevinde de tutuklu ve hükümlüler için öncelik insan onuruna yakışır muamele olmalı. Muhatap ya da suçlama ne olursa olsun aksini düşünmek ülkeyi başka bir yere götürür."