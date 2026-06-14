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Erkek şiddeti bitmiyor: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü, kızını yaraladı

Erkek şiddeti bitmiyor: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü, kızını yaraladı

14.06.2026 13:57:00
Güncellenme:
DHA
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Erkek şiddeti bitmiyor: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü, kızını yaraladı

Manisa'da Vedat Yılmaz adlı erkek, boşanma aşamasında olduğu Ulviye Yılmaz’ı tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, kendisine engel olmak isteyen kızı E.D.Y’yi ise aynı silahın kabzasıyla yaraladı. Yılmaz, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kervan Yolu'nda sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kantar operatörü Vedat Yılmaz (55) ile boşanma aşamasında olduğu Ulviye Yılmaz (55) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Vedat Yılmaz, silahını çıkarıp, eşine ateş etti, kendisine engel olmak isteyen kızı E.D.Y.'yi (18) de silahın kabzasıyla başına vurup yaraladı.

Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı anne ve kızı Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Ulviye Yılmaz, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. E.D.Y. ise, tedavisinin ardından taburcu edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DA ALDIRMIŞ!

Polis, olayın ardından Vedat Yılmaz'ı gözaltına aldı. Ulviye Yılmaz'ın daha önce boşanma aşamasında olduğu zanlı için birkaç defa uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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