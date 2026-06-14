Uzman çavuş kurşun yağdırdı: KADES ihbarına giden polis şehit oldu

Merkez Menteşe ilçesine bağlı Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta dün akşam saat 22.00 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Uzman çavuş Gökhan Y., iddiaya göre iş yerine gittiği boşandığı Hande S. ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Hande S., telefonundaki KADES uygulamasından yardım butonuna bastı. KADES ihbarı üzerine adrese gelen polis memurunu gören Gökhan Y., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Hande S. ve polis memuru Tayfun Baş, yere yığıldı. Gökhan Y., daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru Tayfun Baş ve Gökhan Y., ambulansla Menteşe Devlet Hastanesi’ne, Hande S. ise Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tayfun Baş hayatını kaybederken, Hande S. ve şüpheli Gökhan Y.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Polis memuru Tayfun Baş'ın şehit olduğunu, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekibe şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’ta rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

BAKAN ÇİFTÇİ: 'MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’ta rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Şehit Tayfun Baş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.