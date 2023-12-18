Erkek şiddeti bitmiyor: Türkiye'de bir haftada en az üç kadın katledildi

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:00

Bursa’da uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten Mustafa Ali Ayda, 32 yaşındaki dört çocuk annesi eşi Burcu Ayda’yı bıçaklayarak katletti. Yine aynı gün İstanbul Esenyurt’ta Yunus Ç., evli olduğu eşi Rojin Ç’yi yaşadıkları tartışmanın ardından bıçakladı. Yunus Ç. gözaltına alınırken yaralı Rojin Ç’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir başka cinayet ise geçen günlerde Ankara’da yaşandı. 25 yaşındaki iki çocuk annesi Mine Nur Ala, boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi. Yine geçen günlerde Ankara’da 25 yaşındaki bir çocuk annesi Nursena Kozan, eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak katledildi.

Kadınların yaşadıkları şiddet verilere de yansıdı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre ise Kasım ayında en az 33 kadın erkekler tarafından katledildi, 24 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 33 kadından 9’u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek gibi kendi hayatına ilişkin karar almak istemesi bahanesi ile öldürüldü.

‘KANUN UYGULANMIYOR’

Kadın cinayetlerinin önlenmemesinin en büyük nedeninin kanunların yeterince uygulanmamasının olduğunun altını çizen avukat Şükran Eroğlu, “Kanunda maddeler yazılı olmasına karşın kanun uygulanmıyor ve erkekler cesaret buluyorlar. Ya koruma kararlarının bitmesini bekliyorlar ya da boşanma aşamasında bu eylemleri yapıyorlar. Cezasızlık sistemi erkekleri cesaretlendiriyor. Devlet yeterli cezaları uygulamayarak erkeklerin son derece rahat hareket edebildiği kadınların ise son derece güvensiz olduğu bir ortam yarattı” dedi.

‘ERİL ZİHNİYET GÜÇLENDİ’

Eroğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Eril zihniyet güç kazanırken aile yapısını zedeliyor diyerek 6284 sayılı kanuna saldırılıyor. Hem kadını koruyamıyorlar hem de kadınların şiddete karşı korunduğu bir yasaya da karşı çıkıyorlar. 6284’ün kaldırılması için Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na (KEFEK) her gün dilekçe veriliyor. Amaç kadınlar seslerini çıkarmasın, evlerinde otursun erkeğe hizmet etsin. Erkekler de dilediği gibi davransın.”