Erkek şiddeti durmuyor: Tükürük bahanesiyle kadını öldürdü

Yayınlanma: 03.06.2023 - 12:31

Güncelleme: 03.06.2023 - 12:33

Bartın'ın Karasu köyü mevkisinde 9 Kasım 2021 tarihinde Ercan Özkavlak, birlikte olduğu iddia edilen Azize Gülmez ile telefonda tartıştıktan sonra Gülmez'in çalıştığı fındık deposuna gitti.

İkili arasındaki tartışmanın ardından Özkavlak, Gülmez'i tabancayla vururken araya giren işyeri çalışanlarından Emrullah Yıldız'a da ateş etti. Azize Gülmez göğsüne, Emrullah Yıldız ise bacağına, sırtına ve başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Gülmez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI"

Tutuklanan Ercan Özkavlak hakkında Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Özkavlak'ın Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına dünkü duruşmayla devam edildi.

Azize Gülmez'in annesi İlknur ve babası Mehmet Gülmez ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya tutuklu sanık Ercan Özkavlak cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

"YÜZÜME TÜKÜRDÜ"

Mahkeme başkanının söz hakkı verdiği Ercan Özkavlak, "Ben kesinlikle öldürmek için gitmedim. Bana küfretti ve yüzüme tükürdü, çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Bartın Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun davaya müdahillik talebini reddetti.

Heyet, ayrıca sanık avukatının olay günü yaşanan arbede sırasında müvekkilinin yaralanıp yaralanmadığının tespiti için hastaneye sevk talebini de reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.