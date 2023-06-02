Eskişehir'de erkek şiddeti: Bir kadın, eski sevgilisi tarafından 12 yerinden bıçaklandı!
Eskişehir’de spor eğitmeni Gamze C. (34), 3 ay önce ayrıldığı ve hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Fatih Durmaz (42) tarafından 12 yerinden bıçaklandı. Gamze C. hastanede tedaviye alınırken, yakalanıp gözaltına alınan Fatih Durmaz, çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.
Kentte spor salonu olan eğitmen Gamze C., önceki akşam akşam kız arkadaşlarıyla birlikte Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak’taki bir eğlence mekanına gitti.
Gamze C.’yi takip ettiği öne sürülen 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih Durmaz, kadın dışarı çıktığında bıçakla saldırdı. Gamze C. vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Durmaz ise kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Gamze C., Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gamze C.’nin kolları, başı ve karnında 12 bıçak yarası olduğu tespit edildi.
ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR
Olayla ilgili çalışma başlatan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Durmaz’ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gamze C.’nin hakaret ve yaralama suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirtilen Fatih Durmaz hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.
TUTUKLANDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmaz, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.
PİŞKİN YANIT!
Durmaz, elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılırken gazetecilerin sorusu üzerine “İftiracı kadın, bana 2 milyon 200 bin lira taktı. Bunlar dolandırıcılar” dedi. Gazetecilerin ‘Pişmanım mısın?’ sorusuna ise "Hayır değilim, Allah’a havale ediyorum” karşılığını verdi.
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