Erkek şiddeti... Eski eşi tarafından defalarca bıçaklandı!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Tuğba H. (29) cadde ortasında boşandığı Tuncay A. (37) tarafından defalarca bıçaklandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi’nde meydana geldi. Tuncay A. ile yakın zamanda boşandığı Tuğba H. arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Tuncay A., Tuğba H.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Mahalleli, müdahale edip Tuncay A.’yı etkisiz hale getirirken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tuğba H., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba H.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Gözaltına alınan Tuncay A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Etiketler: #kocaeli #bıçak #erkek şiddeti
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