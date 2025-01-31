Konya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Sırtından bıçaklandı!

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:57

Güncelleme: 31.01.2025 - 13:48

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan alacak verecek kavgası kanlı bitti.

İddiaya göre; Suriye uyruklu E.A.O., arkadaşı ile aynı uyruğa sahip S.E.H.'nin evine gitti. Evin önünde taraflar arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.A.O., sırtından ekmek bıçağıyla yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası Konya'ya sevk edildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli S.E.H. emniyete götürüldü. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü aktarıldı.