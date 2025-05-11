Erkek şiddeti... Kadını kahvaltıyı geç hazırladığı için darbetti!
Adana'da Mustafa K. (41) birlikte yaşadığı Hatice D.’yi (32) kahvaltı sofrasını geç kurduğu için darbetti. O anlar, cep telefonuyla görüntülenirken, kıraathanede otururken gözaltına alınan Mustafa K., Hatice D. şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi 1654 Sokak’ta meydana geldi. Mustafa K., kahvaltı sofrasını geç kuran birlikte yaşadığı Hatice D.’ye sinirlenip çaydanlığı yere attı.
Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa K., Hatice D.’yi darbetti. Arbedenin ardından Mustafa K., hafif ticari aracına binip gitmek istedi. Hatice D. bağırarak sokağa çıkıp Mustafa K.’ye tepki gösterdi. O anlar, mahalleli tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine harekete geçen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Mustafa K.’yi, mahalledeki kıraathanede otururken gözaltına aldı. Hatice D.’nin şikayetçi olmaması üzerine Mustafa K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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