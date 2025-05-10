Çalık Holding’e tazminat için giden çalışan darp edilip öldü: Ailesi ölüm raporunda ‘kalp krizi’ yazılmasına isyan etti

Yayınlanma: 10.05.2025 - 12:25

Güncelleme: 10.05.2025 - 12:44

Çalık Holding’in eski çalışanı Erol Eğrek, tazminatını almak için gittiği şirkette güvenlik görevlisi olduğu belirtilen kişiler tarafından darp edilerek hayatını kaybetti. Eğrek’in ölümünün ardından ailesi, olayın üstünün kapatılmak istendiğini iddia ederek, "Darp sonucu öldü, fakat ölüm raporunda ‘kalp krizi’ yazıldı," diyerek isyan etti.

Bahadır Özgür’ün halktv.com’tr’da aktardığına göre, Erol Eğrek'in yeğeni Mehmet Eğrek, yaşanan olayın detaylarını anlattı. Eğrek, amcasının 10 yıl önce Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasında elektrik-elektronik teknisyeni olarak çalıştığını belirtti. Eğrek, fabrikada 30 kişinin iş akdinin feshedildiğini, bu kişilerin 29'unun tazminatlarının ödendiğini ancak amcasının tazminatının ödenmediğini söyledi. Eğrek, yaşanan sürecin ardından dava açıldığını ve Erol Eğrek'in 10 yıldır beklediği tazminatını almak için holdingin İstanbul’daki merkezine gittiğini, burada güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mehmet Eğrek, amcasının ölümünün hemen ardından, ölüm raporuna bakıldığında darp izlerinin açıkça görüldüğünü ancak ölümün ‘kalp krizi’ olarak kayda geçirildiğini belirterek, "Olayın üzeri kapatılmaya çalışılıyor. Amcamın ölümüne sebep olanlar hala cezalandırılmadı," diyerek tepkisini dile getirdi.