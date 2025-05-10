Holding Binası önünde dehşet: Tazminatını isteyen işçiye öldüren darp!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 01:04

Güncelleme: 10.05.2025 - 01:26

İstanbul Şişli'de holding binası önünde dehşet yaşandı.

49 yaşındaki Erol Eğrek, ruhsatlı silahı ile eski çalışanı olduğu Çalık Holding'in binasına geldi. İddiaya göre Eğrek, işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileri ile görüşmek istedi.

Ekol TV'nin haberine göre, isteği gerçekleşmeyen eski çalışan binanın önünde bulunan saksıya silahla ateş etti. Korumaların üzerine gelmesi sonucu Eğrek, silahı başına dayadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ardından güvenlik görevlileri ve korumalar eski çalışana müdahale ederek tekme, tokat dövdü. Polislerin olay yerine gelmesinin ardından Erol Eğrek, darp raporu alınması için hastaneye sevk edildi.

Doktor muayenesi gerçekleştirildiği sırada baş ve boyun bölgesinde ağrısı olduğunu söyleyen Eğrek'in fenalaştığı öğrenildi.

Entübe edilen holdingin eski çalışanı Erol Eğrek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Halk TV'nin aktardığına göre Erol Eğrek, Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tekstil fabrikasında çalışıyordu ve 7 milyon TL değerindeki tazminatını 10 yıl boyunca alamamıştı. Ayrıca Eğrek'in tazminat davası açıp kazandığı ancak yine de parasını alamadığı belirtildi.