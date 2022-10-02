Erkek şiddeti mağduru Rahime Edis, iktidara seslendi: 'Kadına şiddeti artık durdurun'

02 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Mersin’de 26 Eylül tarihinde Rahime Edis ve birlikte olduğu Hasan Sevinçer ile Mustafa Göker, sahilde beraber vakit geçirdi. Akşam saatlerinde Sevinçer ile Edis arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Sevinçer, Edis’e fiziksel şiddet uygulayıp bıçakla saldırdı. Sevinçer, arkadaşı Göker ile birlikte Edis’i araca bindirerek evine getirdi. Kızını kanlar içinde gören Edis’in annesi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Edis, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheliler Sevinçer ve Göker tutuklandı.

Beş gündür yoğun bakımda olan Edis, yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı.

‘BAGAJDA GÖTÜRDÜLER’

Sevinçer’in erkek arkadaşı olduğunu belirten Edis, “Evleniriz diye düşünüyorduk. Benim fotoğraflarımı ve adımı kullanarak insanları dolandırmaya çalışıyordu. Ben bunu öğrenince karşı çıktım ve istemedim. Kıskançlıklar da eklenince beni darp etti. Beni babasının mezarında götürdü ve orada darp etti. Mezarlıktan aileme gelene kadar da beni darp etmeye devam etti” dedi.

Annesinin evine aracın bagajında getirildiğini anlatan Edis, “Bir petrol istasyonuna bile girdik, oradan da kayıtları isteyeceğim. Görgü tanıklarım da var. Annemin oraya geldiğimde hemen polisi aradılar. Kan içinde kalan yüzümü yıkamaya çalışırken polisler geldi. Onların yardımıyla hastaneye getirildim” ifadelerini kullandı.

Daha önceden de şiddete maruz kaldığını belirten Edis, “Sol kolumda bıçak darbeleri var. Kafamda bıçak izleri var. Dikişin üzerinden zımba yaptılar. Sağ gözüm kapalı görmüyor. Hâlâ korkum var. Sürekli sıçrayarak uyanıyorum” şeklinde konuştu.

“Köprü yapacaklarına şiddeti durdursunlar” diyen Edis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaparak, “Kadına şiddeti durdursunlar artık. Bu suçlular cezaevine girince de yiyip içip yatacaklar. Cezaları bitince yine çıkacaklar” diye konuştu.