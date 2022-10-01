Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili yakalanan 22 zanlıdan biri tutuklandı

01 Ekim 2022 Cumartesi, 07:17

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bir tutuklama kararı geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 26 Eylül'deki saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla 27 ve 28 Eylül'deki operasyonlarda yakalanan 13 zanlının ardından, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli de adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından 6 kişi serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlılardan M.K, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklandı, 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin'de iki PKK'li kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, bir polis de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü. Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmıştı.