Erkek şiddeti yine cezasız kaldı: Kafede eşini yumrukladı, serbest bırakıldı

28 Ekim 2022 Cuma, 13:08

İzmit Kuruçeşme'deki bir kafede bir araya gelen boşanma aşamasındaki T.A. ile eşi T.A., arasında tartışma çıktı. Bu sırada T.A. isimli erkek, oğlunu kafenin önüne çıkarırken, kadın eşinin peşinden gitti.

Eşinin itmesiyle kadın, koltuğun üzerine düştü. Kocası, koltuktaki kadına ardı ardına yumruklarla vurdu. Kafede çalışan kadın ile bir kadın müşteri, erkeği tutarak çekti. Kavga sona ererken, çiftler kafeden ayrıldı.

Olayın ardından T.A. Emniyet'e giderek kocası hakkında şikayette bulundu. Polis, T.A.’yı gözaltına aldı. T.A. kafede eşinin kendisinin üzerine soda şişesi attığını ve önce onun saldırması nedeniyle olayın yaşandığını söyledi.

SERBEST KALDI

Şikayette bulunan kadın da önce kendisinin vurduğu yönünde ifade verdi. Adliyeye sevk edilen T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.