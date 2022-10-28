Erkek şiddeti yine cezasız kaldı: Kafede eşini yumrukladı, serbest bırakıldı
İzmit'te, kafede tartıştığı boşanma aşamasında olduğu kadınla kavga edip, ardı ardına yumruk atan T.A. adlı erkek gözaltına alındı. Eşinin üzerine soda şişesi attığını ve önce onun saldırdığını belirten T.A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İzmit Kuruçeşme'deki bir kafede bir araya gelen boşanma aşamasındaki T.A. ile eşi T.A., arasında tartışma çıktı. Bu sırada T.A. isimli erkek, oğlunu kafenin önüne çıkarırken, kadın eşinin peşinden gitti.
Eşinin itmesiyle kadın, koltuğun üzerine düştü. Kocası, koltuktaki kadına ardı ardına yumruklarla vurdu. Kafede çalışan kadın ile bir kadın müşteri, erkeği tutarak çekti. Kavga sona ererken, çiftler kafeden ayrıldı.
Olayın ardından T.A. Emniyet'e giderek kocası hakkında şikayette bulundu. Polis, T.A.’yı gözaltına aldı. T.A. kafede eşinin kendisinin üzerine soda şişesi attığını ve önce onun saldırması nedeniyle olayın yaşandığını söyledi.
SERBEST KALDI
Şikayette bulunan kadın da önce kendisinin vurduğu yönünde ifade verdi. Adliyeye sevk edilen T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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