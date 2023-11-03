Erkek vahşeti... Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi!
Seyhan'da boşandığı Fadime K. adlı kadını eve kilitledikten sonra ateşe veren fail erkek Muhammet G., gözaltına alındı. Kadının vücudunda ağır yanıklar oluştuğu aktarıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde yaşayan Fadime K. (41), boşandığı Muhammet G. (57) adlı erkekle henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Bu sırada oğlu E.G.'yi (17) markete gönderen Muhammet G., Fadime K. ile tartışmasını sürdürdü. Muhammet G., tartışmanın büyümesi üzerine Fadime K. içeride olduğu sırada evin kapısını kilitleyip ikameti ateşe vererek kaçtı.
EVDE MAHSUR KALDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri evdeki yangını söndürdü. Evde mahsur kalan ve banyoya sığınan Fadime K.'yi de kurtaran ekipler, kadına oksijen maskesiyle müdahalede bulundu.
Yangın nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan Fadime K. ile marketten döndükten sonra evdeki dumandan etkilenen oğlu E.G., sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evi ateşe verdiği sırada kollarından yaralanan şüpheli Muhammet G. ise, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla olaydan kısa süre sonra merkez Sarıçam ilçesinde yakalandı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI YİNE KORUMADI!
Hastanede tedavisi süren Fadime K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Muhammet G.'nin de kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü, E.G.'nin de tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan, Muhammet G. hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu bildirildi.
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