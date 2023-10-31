Eski sevgilisini 15 yerinden yaralayan erkekten pişkin savunma: 'Bıçak elime nasıl geçti hatırlamıyorum'

Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:04

Güncelleme: 31.10.2023 - 12:08

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde haziran ayında yaşanan olayda; Fatih Durmaz, takip ettiği eski sevgilisi spor eğitmeni Gamze C.'yi, 15 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gamze C., el ve parmaklarını kullanamadığı için 2 kez ameliyat olup, fizik tedavi gördü.

Gözaltına alınan Fatih Durmaz ise 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıya ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

İddianamede; sanık Fatih Durmaz hakkında 'ısrarlı takip', 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehdit' suçlarından 14 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'SANIK SUÇ İŞLEMEYE YATKIN' TESPİTİ

İddianamede ayrıca Fatih Durmaz'ın 'suç işlemeye yatkın bir kişi olduğu' tespiti yapılarak şöyle denildi:

"Şüpheli Fatih'in eşlerine ve birlikte yaşadığı kadınlara yönelik süreklilik arz eder şekilde, şiddet, tehdit, fiziki darp, yaralama, hakaret, alıkoyma, huzur bozma gibi suç teşkil eden birçok eylemlerde bulunduğu, bu değerlendirmeler ışığında şüphelinin, kadınlara ve diğer bireylere karşı şiddet uygulamaya meyilli olduğu, eşleri dahil olmak üzere kadınlara ve diğer bireylere yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunduğu sırada ortaya koyduğu kast ve saiki, bu eylem ve suçları işlediği sırada eylemlerini devam ettirerek sürekli hale getirmesi, eylemlerini ve uyguladığı şiddetin derecesini artırması aile içi ve kadınlara yönelik şiddet eylemleri itibarıyla toplum ve kamuoyunda farkındalık yaratılmasına, bu suç konularının öneminden sürekli bahsedilmesine rağmen şüphelinin suç işlemeye yatkın bir kişi olduğu anlaşılmıştır."

'BIÇAK KIRILMASAYDI BENİ ÖLDÜRECEKTİ'

Gamze C. ise iddianamede yer alan ifadesinde, Fatih Durmaz'ın saldırıda kullandığı bıçağın kırıldığını, bu sayede ölümden döndüğünü anlattı.

Durmaz'ın kendisini 15 kez bıçakladığını söyleyen Gamze C., "Olay akşamı arkadaşım ile dolaşmak için dışarı çıktık. Girdiğimiz sokağın karanlık olması nedeniyle tedirgin olup, geri döndüğümüz sırada Fatih'i elinde bıçakla karşımda gördüm. Üzerime doğru koştu. Bıçakla üzerime saldırdı. Kafa, boyun, göğüs bölgelerimi hedef alarak birçok kez bıçakladı. Yaklaşık 15 bıçak darbesiyle yaralandım. Bana vurmaya devam ettiği sırada bıçak kırıldı. Bıçak kırılmasaydı; beni öldürecekti" dedi.

Dava dosyasına giren bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde de Fatih Durmaz'ın, arkadaşı Ayşe S. ile sokakta bekleyen Gamze C.'nin arkasından koştuğu, yere düşen kadını defalarca bıçakladığı, ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer alıyor.

SUÇLAMALARI GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN İNKAR ETTİ

Davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Fatih Durmaz ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kendisini savunan Durmaz, tanık beyanları ile güvenlik kameralarına rağmen elindekinin bıçak olmadığını iddia ederek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Müştekinin kendisi de beni her defasında kandırıp, bir yerlere çağırıp, aslında kendisi bana şiddet uygulayıp, beni hürriyetimden yoksun bıraktığı halde, kadın olmasının getirdiği avantajı kullanarak, ona saldırmışım gibi gösterip, mağduriyet yaratmıştır. Olay günü Adalar civarında oturmuş, alkol alıyordum. Olay günü yolda yürürken karşılaştık. Yüzüme karşı gülerek bana hakaret etti. AVM'nin orada denk geldi. 'Bu ne diyor' diyerek geri döndüm. Hakareti zoruma gitti. Anlık sinirle elimdeki telefonla kendisine vurdum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bıçak elime nasıl geçti hatırlamıyorum ancak müşteki Gamze bu gibi aletler taşıyan birisidir. Büyük ihtimalle o bana vurmak için çıkartmıştır. Ben de elinden alıp, ona vurmuşumdur. Sosyal medya üzerinden kendisine mesaj attığım söyleniyor ancak herhangi bir mesaj göndermedim. Tehdit de etmedim. Zaten ondan kurtulmaya çalışıyordum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Durmaz’ın savunmasının ardından duruşmayı erteledi.