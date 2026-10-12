Erkek vahşetinin ayrıntıları ortaya çıktı! Antalya'ya sevk edilip, tutuklandı

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi.

Birlikte yaşadığı Canan Yıldırım ile Talha Torbalı arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Talha Torbalı, kendisini aldattığı gerekçesiyle Canan Yıldırım'ı yatakta boğdu.

Cinayetin ardından otobüsle Konya’ya giden Talha Torbalı, burada güvenlik güçlerine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Talha Torbalı’nın, Canan Yıldırım’ı darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

POLİSLER ÖLÜ BULDU

Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak’taki eve gitti. Ekipler, Canan Yıldırım'ı ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Canan Yıldırım’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYNAR SU DÖKÜP BOĞMUŞ!

Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Antalya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Canan Yıldırım'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışma sonrası kadının üzerine kaynar su döktüğünü ve boğduğunu söylediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde birlikte yaşadığı Canan Yıldırım'ı boğarak öldürdükten sonra kaçtığı Konya'da polise teslim olan, ardından getirildiği Antalya'da adliyeye sevk edilen Talha Torbalı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'kasten öldürme' ve cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.