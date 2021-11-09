Erken seçim tartışmaları asgari ücrette yüksek zam beklentisi yarattı

09 Kasım 2021 Salı, 04:00

Her yıl aralık ayında belirlenen asgari ücret konusunda bu yıl tartışmalar erken başladı. Hükümetin erken seçim ihtimalini gündemde tutması asgari ücrette yüksek bir zam beklentisi yarattı. Türk-İş’in yaptığı hesaba göre ise artan enflasyon nedeniyle asgari ücret şu anda 3 bin 772 TL olmalı. Mevcut asgari ücret ile olması gereken ücret arasında neredeyse bin TL fark var. Türk-İş, asgari ücretin belirleneceği toplantılara bu hesapla oturacak.

2022’de geçerli olacak yeni asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda belirlenecek. Komisyon aralık ayında dört toplantı yapacak, son toplantıda karar açıklanacak. Komisyonda işçi tarafını Türk-İş temsil ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaptığı bir açıklamada “45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız” demişti.

EN AZ YÜZDE 25

Kulislerde, enflasyon hedeflemesine dikkat çekilerek asgari ücrette en az yüzde 25 oranında artış olacağı yorumları yapılıyor. Kulislerde dile getirilen rakamlar 3 bin 500 ile 3 bin 700 TL civarında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis’te bakanlığının bütçe görüşmelerinde, asgari ücretin tespit komisyonunda belirlendiğine işaret ederek “Benim keyfi olarak kalkıp asgari ücret şu kadar olsun, 3 bin lira olsun, 3 bin 500 lira olsun gibi dememin çok anlamı yok, böyle bir yetkim de yok” dedi.

İktidarın yüksek artış beklentisi olarak olarak ortaya koyduğu rakam ise şu anda zaten asgari ücretin olması gerekenin çok altında. Türk-İş’in son araştırmasına göre bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 3 bin 772 TL’ye ulaşmış durumda. Enflasyondaki artışla birlikte makasın bin liraya ulaşacağına dikkat çekiliyor. Türk-İş, masaya bu hesapla oturacak. Makasın “kısmen değil tamamen” ortadan kaldırılmasını talep edecek.

Diğer taraftan işveren kanadı ise asgari ücrette yapılacak artışa paralel olarak verilecek desteğin de artırılmasını istiyor. Şu anda işverenlere işçi başına aylık 75 TL asgari ücret desteği veriliyor.

KAYITDIŞI İSTİHDAM YENİDEN YÜKSELİŞTE

Kayıtdışı istihdam oranı yeniden artışa geçti. 2020’de salgının da etkisiyle yüzde 30.6’ya inen kayıtdışı istihdam, bu yıl daha bitmeden yüzde 31.4’e çıktı. İktidarın “2021 Yıllık Ekonomik Raporu’nda”, sosyoekonomik sorunların başında gelen kayıt dışı istihdamın, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de halen önemini koruduğuna dikkat çekildi. Yıllar itibarıyla düşüşler yaşansa da kayıtdışı istihdamın azaltılma ihtiyacının sürdüğü kaydedildi. Tabloya göre kayıtdışı istihdam 2010 yılından bu yana sadece geçen yıl o da salgının etkisiyle yüzde 30.6’ya geriledi. Bu yılın 8 ayında ise kayıtdışı istihdam oranı yüzde 31.4 olarak gerçekleşti. Raporda, Türkiye’de kayıtdışı istihdam oranlarını yüksek tarım sektörünün yukarı çektiği savunuldu.