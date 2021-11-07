Asgari ücret alan yurttaşın isyanı: İntihar edeceğim, sorumlusu devlettir

07 Kasım 2021 Pazar, 15:36

Yol TV'nin gerçekleştirdiği sokak röportajında asgari ücretle geçinmeye çalışan bir yurttaşın isyanı sosyal medyada gündem oldu.

Ayda 100 lirayla geçinmeye çalıştığını dile getiren yurttaş, "Geceleri ağlayarak uyuyorum. Yaşım 35, bu ülkede yaşadığım için canımdan vazgeçtim artık" dedi.

"BUNUN SORUMLUSU DEVLETTİR"

Yurttaş şunları söyledi:

“Annem şu an kanser hastası. Başımda babam yok tek başıma hayatla mücadele ediyorum. Asgari ücret alıyorum. Hamallık yapıyorum. Bu kadar yorulup emek sarf edip aldığımız para ihtiyacımızı karşılamıyorsa biz ölelim. Zengin çocukları gibi hayat yaşamak isterdim. 1500 lira kira veriyorum. Çocuğum okula gidiyor. Aylık 100 TL ile geçiniyorum. Başımı yastığa koyunca gözyaşlarımla yatıyorum. Kanser hastası annemi görmeye gidemiyorum. En son intihar edeceğim bunun sorumlusu devlettir. Çocuğun canı bir şey istiyor alamıyorsun. O kadar çaldılar çırptılar sonra da Allah diyorlar. Daha yaşım 35 bu ülkede yaşadığım için canımdan vazgeçtim.”