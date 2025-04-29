Yayınlanma: 29.04.2025 - 14:52

Güncelleme: 29.04.2025 - 14:52

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erman Çetin spor yaptığı esnada fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çetin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Peki, Erman Çetin kimdir? AGC Başkanı Erman Çetin neden öldü?

ERMAN ÇETİN KİMDİR?

Erman Çetin, Aydın’ın yerel medya dünyasında tanınan bir gazeteci ve medya yöneticisiydi. Uzun yıllar boyunca Aydınpost Gazetesi'nde çeşitli görevlerde bulundu ve gazetenin Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. Aynı zamanda, 2025 yılı Ocak ayında yapılan seçimle Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) başkanlığına seçildi.

ERMAN ÇETİN NEDEN ÖLDÜ?

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı ve Aydınpost Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erman Çetin, sabah saatlerinde spor yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çetin, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı