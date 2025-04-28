Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:53

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:53

TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez, Bakan Fidan'a seslenerek, skandal bir paylaşımda bulundu. Peki, TRT muhabiri Murat Söylemez kimdir? Murat Söylemez ne dedi?

MURAT SÖYLEMEZ KİMDİR?

Bayburt doğumlu olan Murat Söylemez, 1993 yılında doğdu. 32 yaşında olan Söylemez, Demirören Haber Ajansı (DHA), A Haber ve ATV gibi medya kuruluşlarında da Bayburt il temsilciliği görevlerini devam ettiriyor.

MURAT SÖYLEMEZ NE DEDİ?

TRT Haber Bayburt muhabiri Murat Söylemez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CHP lideri Özgür Özel'i hedef alarak yaptığı paylaşımına yaptığı yorumda, "Hakan başkan, Rusya’da Putin'e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Putin hepsine baş sağlığı da diledi. Reise diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?" diyerek yanıt verdi.