Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:44

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:44

Hatay Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili "teşekkür" ziyaretinde bulundu. Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından merak edildi. Peki, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay kimdir, kaç yaşında? Emrah Karaçay hangi partiden?

EMRAH KARAÇAY KİMDİR?

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, 1987 yılında Hatay’ın Samandağ ilçesi Yeşilada Mahallesi'nde dünyaya geldi.

İlkokul, ortaokul ve lise yıllarını Samandağ’da tamamlayan Başkan Emrah Karaçay, İlköğretim eğitimini Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda, Lise öğrenimini ise Yüksel Acun Anadolu Lisesi'nde tamamladı.

Yükseköğrenimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde tamamlayan Emrah Karaçay, 2012 yılında Giresun'da diş hekimliği pratiğine başlayarak, 2013 yılından beri Samandağ'da kendi özel muayenehanesinde Diş hekimliği görevini sürdürmekte.

Hatay Diş Hekimleri Odası'nda 2 dönem denetleme kurulu görevini üstlendi. Samandağ’daki çeşitli sorunlarla ilgili ilerici güçler ve derneklerle birlikte mücadele etti. 2019 yılından bu yana Türkiye İşçi Partisi üyesi olan Başkan Emrah Karaçay, 2023 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili adayı oldu.

EMRAH KARAÇAY HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine Türkiye İşçi Partisi Samandağ Belediye Başkan Adayı olarak katılan Emrah Karaçay, Samandağ Belediye Başkanlığına seçildi.

EMRAH KARAÇAY'IN ÖZEL HAYATI

Emrah Karaçay, evli ve üç çocuk babasıdır.