Ermeni Patrikhanesi'nde aforoz krizi: 200 yıl sonra bir ilk...

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 12:15

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 12:15

Ermeni Patrikhanesi dün sosyal medya hesabından, Patrik Sahak Maşalyan başkanlığında 12 Aralık 2022’de toplanan Ruhani Meclis’in, Patrik ve din adamları hakkında iddialarda bulunan Levon Gagaçyan’ı kiliseden aforoz ettiğini duyurdu.

"EK SÜREYE RAĞMEN TÖVBE ETMEDİ"

Facebook hesaplarından yaptıkları duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Levon Gagaçyan isimli şahsın, sosyal medya varlıkları üzerinden düzenli olarak dile getirdiği asılsız iddialara bir son vermesi, Patrik Hazretleri başta olmak üzere kilisemiz saygın din adamlarına karşı takındığı tavırdan vazgeçmesi ve tövbe etmesi için bir haftalık süre tanınmıştı. Yeni bir yıla başlamanın verdiği tazelenme hissi ve Noel sezonunun bereketi, Rab İsa Mesih’in doğumundaki mükemmel derin gizemin yüreğinde yer bularak, doğru yolu seçeceğine dair ümitlerimizi sürdürdüğümüz için verilen sürenin bitmesine rağmen kendisine ek süre tanındı. Ama geçen zaman zarfında, tövbe edip esenlik içinde bir tavır sergilemek şöyle dursun, doğru yoldan tamamen saptığı tespit edildi. 14 Ocak itibarıyla Ermeni Resuli Kilisesi ile ilişiğinin kesildiği kamuoyuna duyurulur.”

Aforoz edilen Levon Gagaçyan paylaşıma sert tepki gösterdi.

Gagaçyan yorumunda şu ifadeleri kullandı:

"Ben her zaman şunu savundum. Entrikayla koltuğa oturduğunuz büyük yasımızı çiğnediğiniz halde devlet onayladığı için hepimizin patriğisiniz... Ama geleneklerimizi hiçe sayan ritüellerimizi bozan hiyerarşik disiplini yıkılan din adamları cuntasını kabul etmedim. Tekzip edin diye dış basında sizin hakkınızdaki marjinalleri kışkırtmak amaçlı haberleri sanal ortamda bildirmeye beni mecbur bıraktınız.

‘Türkiye’de Ermenilere baskı yapılıyor’ demenize herkes duyarsız kalsa da ben kalamıyorum. Örgütlü linç kampanyanızdaki şahısların yanlışa doğru demesi gelecekte yaşayacağınız sıkıntılara mani olamiyacak. Benim tenkitlerimi saldırı zannediyorsunuz ama bunların hepsi özeleştiridir.

Tanrı 450 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin kurdugu patrikhanemizi BOP projesini dini ayağının dönüştürme projesinden korusun seçilmiş patriginde evrensel kilise hayalinde vazgeçirsin.

‘150- 200 SENEDİR KİLİSEMİZ KİMSEYİ AFOROZ ETMEDİ'

Önemli hatirlatma...! Benim tenkitlerimi saldırı kastediyorsanız ki özeleştiridir. Kiliseye değil şahıslaradır.

Ormanyan patriklik koltuğundan aşağı aldılar ama o hiç kimseyi afaroz etmedi. Mesrob patriğe ağza alınmayacak küfürler ve hakaretler edildi ama kimseyi afaroz etmedi. Karekin vehapara saldırdılar, sakalını çektiler, hakaret ve küfürler ettiler, ama o kimseyi afaroz etmedi. Yaklaşık 150-200 senedir kilisemiz kimseyi afaroz etmedi. Konuştuğum onlarca kişi bile bu aforoz konusunda patriğin sorumsuzca hareket ettiğini söylediler....!"