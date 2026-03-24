Erol Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kızına teslim edildi

Maslak'ta dün bulunduğu binanın 16'ncı katından düşen yapımcı Erol Köse olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Köse'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
Bugün işlemleri tamamlanan Erol Kösenin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen kızı Dijan Nazlan Köse'nin üzgün olduğu görülürken, yakınları Köse'yi yalnız bırakmadı.
Cenaze, Zincirlikuyu Camii'nde bugün ikindi namazı sonra kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.