Erol Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kızına teslim edildi

Erol Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kızına teslim edildi

24.03.2026 11:32:00
DHA
Erol Köse'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kızına teslim edildi

İstanbul Sarıyer'de bulunduğu binanın 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Kösenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından kızına teslim edildi.

Maslak'ta dün bulunduğu binanın 16'ncı katından düşen yapımcı Erol Köse olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Köse'nin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Bugün işlemleri tamamlanan Erol Kösenin cenazesi kızı Dijan Nazlan Köse'ye teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen kızı Dijan Nazlan Köse'nin üzgün olduğu görülürken, yakınları Köse'yi yalnız bırakmadı.

Cenaze, Zincirlikuyu Camii'nde bugün ikindi namazı sonra kılınacak cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

İlgili Konular: #intihar #sarıyer #Erol Köse