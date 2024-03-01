Ersan Şen, mağdur avukatlarına sesini yükseltti: Cumhuriyet'e özel açıklamalar

Ezgi Apartmanı duruşmasının ikinci gününde mahkeme salonunda tartışma yaşandı. Kolon kesen sanıkların avukatı Ersan Şen, mağdur avukatlarına sesini yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.03.2024 - 14:54
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasının duruşması devam ediyor. Duruşmanın ikinci gününde mahkeme salonunda tansiyon yükseldi. 

Ersan Şen’in Av. Yabanoğlu’na sesini yükseltmesi ve başka bir sanık avukatının “Baronun yüzkarası, “Baronun başbelası” ifadeleri üzerine tansiyon yükseldi. Yaşananlar sonrası mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Olay sonrası avukatlar Cumhuriyet’e açıklamada bulundu. 

"AMAÇ KANUNDAN KAÇAN SANIKLARI AKLAMAK"

Yaşananlara ilişkin suç duyurunda bulunacağını belirten Av. Yabanoğlu, “Şahsıma yönelik savunma hakkımın engellenmesine yönelik hakarete varan sözlerden dolayı hukuki hakkımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağım. Burada asıl hedef ben değilim, asıl amaç da bana saldırmak değil. Benim üzerimden kanundan kaçan sanıkları aklamak” dedi.  

"BU TARZ EYLEMLERE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Müşteki vekil ve Kahramanmaraş Barosu Avukat Hakları Komisyonu üyesi Av. Mustafa Müdüroğlu, “Avukat Hakları Komisyonu olarak meslektaşımıza yapılan bu sözlü saldırıda onun yanındayız. Söz hakkının kısıtlanmasına yönelik bu tarz eylemlere izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. 

"PSİKOLOJİK BASKIYLA HAK ARAMA ÖZGÜRLÜKLERİ ENGELLENİYOR"

Duruşmaya katılan vekil Av. Dr. Rezan Epözdemir ise şunları söyledi: “Olay ben kısa bir süre için duruşma salonundan çıktığım esnada yaşanmış. Kadın meslektaşımıza karşı kullanılan bu eril dili reddediyoruz. Savunmayı susturmaya yönelik bu yaklaşım kabul edilemez. Meslektaşımızın hukuki mücadelesinde yanındayız. Burada amaç, psikolojik baskı yürütülerek 35 canını kaybetmiş ailelerin hak arama özgürlüğünün kullanılmasının engellenmesi. Yapılmak istenenin farkındayız. Adaletin tecellisi ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecek.”


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