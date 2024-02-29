Avukat Rezan Epözdemir'den 'Ezgi Apartmanı' soruşturmasına tepki: 'Yargılanan bir tane kamu görevlisi yok'

Yayınlanma: 29.02.2024 - 14:59

Güncelleme: 29.02.2024 - 15:30

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması bugün görülüyor. Duruşmada sanık avukatları tarafında Av. Ersan Şen, müşteki tarafında Av. Rezan Epözdemir ve Kahramanmaraş Barosu Başkanı M. Burak Gül ve Tutar Yapı Sitesi ile Ekim Apartmanı davalarının avukatları salonda hazır bulundu.

Davaya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Avukat Rezan Epözdemir şunları söyledi:

"GÖZ GÖRE GÖRE KAÇMIŞLAR"

Ezgi Apartmanı, deprem nedeni ile emsal dosyalardan bir tanesi. Burada 35 canımızı yitirdik. Yargılama sürecinde çok ciddi endişelerimiz var. 'Olası kast ve öldürme'den dava açıldı. Kolonu kesen hastanenin sahipleri şu anda kaçak. Soruşturma aşamasında adli kontrol ile serbest bırakılmışlar. Kolonu kesenler, binanın statik yapısıyla oynayanlar şu mantıkla bakıyor; biz bu alandan faydalanalım ama bir deprem olursa insanlar ölürse ölsün, ölmezse ölmesin. Salt alandan faydalanmak amacıyla insan hayatını hiçe sayan bir perspektif. Bu iki vatandaş göz göre göre yargılamanın önüne çıkmadan kaçmış.Haklarında tutuklama esaslı yakalama var. Mahkemeye teslim olmuş değiller. Kamu vicdanının rahatlaması için, mağdurların hak arama özgürlüklerinden verim elde edebilmesi için koşullar ne olursa olsun sanıkların adalete teslim olması lazım. Fakat burada ısrarla adaletten kaçan sanık profilleri görüyoruz.

"PROJE LEGALİZE EDİLMEYE ÇALIŞILMIŞ"

Burada kamu görevlilerinin sorumluluğu çok önemli. Tutanak tutulmuş, belediyeye başvurulmuş, 'kolon kesiliyor' denilmiş. Ancak proje imar affından faydalanmış ve legalize edilmeye çalışılmış. Bu da hukuken kabul edilemez. Yargılanan bir tane kamu görevlisi yok. Burada ihmal suçu var.