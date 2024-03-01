Ezgi Apartmanı Davası'nda ikinci gün: 'Sanık avukatları tanıkları yönlendiriyor'

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı Davası duruşmasında ikinci gün başladı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 01.03.2024 - 12:10
Ezgi Apartmanı Davası'nda ikinci gün: 'Sanık avukatları tanıkları yönlendiriyor'
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6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasının ilk duruşması dün görüldü. Duruşmanın ikinci günü tanıkların dinlenmesi ile başladı.

İlk olarak dinlenen İnşaat mühendisi Emin Gökhan Gerçekçi, yaşamını yitiren apartman yöneticisi Mustafa Doğruoğlu'nun oğlu ile arkadaş olduğunu belirtti. Arkadaşının babasının, binanın kazan dairesinde yapılan çalışmalardan kaygılandığını ve inşaat mühendisi gözüyle görmesini istediğini belirten Gerçekçi, şunları söyledi:

"2021 yılıydı. Gittim, kazan dairesini inceledim. Asansör ve baca sistemi için kirişte, üç ayrı yerden perde beton tahribatı ve tabliye betonundaki tahribatı gördüm. Bacalar endüstriyel bacalardı. Fotoğrafları çekip Mustafa Doğruoğlu'na ve gerekli yerlere yönlendirdim."

Gerçekçi'den sonra Kervan Pastanesi çalışanları Cuma Ergen ve Ali Şişkir dinlendi. Ergen, tadilattan sonra çalıştığını ve bir şey bilmediğini belirtti.

Ergen'e, müşteki avukatlar tarafından tadilat öncesinin fotoğrafları gösterildi. Böyle bir yeri hatırlamadığını söyleyen Ergen, avukatlar tarafından kendine sorulan sorulara "bilmiyorum" ya da "hatırlamıyorum" şeklinde yanıt verdi. Şişkir de başka şubede çalışmasını gerekçe göstererek tadilata hakim olmadığını söyledi. 

Şişkir de başka şubede çalışmasını gerekçe göstererek tadilata hakim olmadığını söyledi. 

Sanık avukatlarının tanıklara sordukları sorulara ise müşteki avukatları "Soru adı altında yönlendirme yapılıyor. Sorulan sorulara göre konuşan kişi ifadesini değiştiriyor" sözleriyle itiraz etti. 

Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi ile devam edilecek.


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