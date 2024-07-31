Ersan Şen talep etti, yeni rapor hazırlandı: 876’şar yıl hapisleri istenen firariler suçsuzmuş!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 20:54

Güncelleme: 31.07.2024 - 20:54

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtulduğu binada 35 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

ERSAN ŞEN TALEP ETTİ

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı.

BirGün'ün aktardığı habere göre, yakalama kararı çıkarılan ve 330 gündür firari olan Kervancıoğlu ve Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi yeni bir bilirkişi raporu hazırlattı.

“HERHANGİ BİR KUSURUNUN OLMADIĞI…”

Hazırlanan yeni raporda, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Mustafa Pekel ve Sami Kervancıoğlu’nun kusuru bulunamadı.

Raporda, “Sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile Ertan Danacı tarafından gerçekleştirildiği belirtilen tadilata yönelik tüm imalatların; tek başına veya diğer nedenlerle birleşerek binanın yıkımı üzerinde bir etkisinin olmadığının saptandığı, dolayısıyla pastane tadilatı sorumlusu olarak yargılanan Sanıklar Mustafa Pekel, Sami Kervancıoğlu ile Ertan Danacı’nın binanın yıkımına neden olabilecek uymakla yükümlü olduğu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarının bulunmaması nedeniyle, sanıkların herhangi bir kusurunun bulunmadığı, görüş ve kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ MAHKEMEDEN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASINI İSTEDİ

Raporu hazırlayan bilirkişi heyetinde yer alan Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın mahkemeye yarının (1 Ağustos) tarihinin yer aldığı bir dilekçe de verdi.

Bilirkişi heyeti raporu hazırlarken yoğun emek harcadıklarını iddia ederek bilirkişi ücretlerinin kişi başı 30 bin TL arttırılmasını istedi.