Erzincan Belediyesi'ne ait hayvan barınağında tepki çeken görüntülere soruşturma

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 15:05

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 15:05

Sosyal medyaya düşen ve Erzincan’da bulunan hayvan barınağında çekildiği belirtilen cep telefonu görüntülerinde, bazı yavru köpeklerin öldüğü ve bazılarının cansız bedenlerinin çuvala konulması dikkati çekti.

Görüntülerde, onlarca yavru köpeğin de aç kaldığı gözlendi. Görüntülerin, sosyal medyaya düşmesi üzerine konu gündem olurken, birçok hayvansever duruma tepki göstererek, ilgili kurumları, tweet yağmuruna tuttu.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden valilik kanalıyla, "Bahse konu durum ile ilgili olarak gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.

Hayvan barınağından alınan bilgiye göre ise, bazı hayvanların hayvanlarda görülen gençlik hastalığından dolayı öldükleri ve bu yüzden uygun yere gömülmesi için çuvala konulduğu öğrenildi.