Erzincan Belediyesi'ne ait hayvan barınağında tepki çeken görüntülere soruşturma
Erzincan Belediyesi'ne ait hayvan barınağında çekildiği belirtilen cep telefonu görüntülerinde, ölen yavru köpeklerin, çöp poşeti ve çuvallara konulması, hayvanseverlerin tepkisini çekti. Erzincan Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurdu.
Sosyal medyaya düşen ve Erzincan’da bulunan hayvan barınağında çekildiği belirtilen cep telefonu görüntülerinde, bazı yavru köpeklerin öldüğü ve bazılarının cansız bedenlerinin çuvala konulması dikkati çekti.
Görüntülerde, onlarca yavru köpeğin de aç kaldığı gözlendi. Görüntülerin, sosyal medyaya düşmesi üzerine konu gündem olurken, birçok hayvansever duruma tepki göstererek, ilgili kurumları, tweet yağmuruna tuttu.
Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden valilik kanalıyla, "Bahse konu durum ile ilgili olarak gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, konu hassasiyetle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.
Hayvan barınağından alınan bilgiye göre ise, bazı hayvanların hayvanlarda görülen gençlik hastalığından dolayı öldükleri ve bu yüzden uygun yere gömülmesi için çuvala konulduğu öğrenildi.
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