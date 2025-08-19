Erzincan'da acı olay... Devrilen ağacın altında kalarak can verdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 09:11:00
Ekmekli köyünde kanal çalışması sırasında devrilen ağacın altında kalan 75 yaşındaki Rafet Bayrak, hayatını kaybetti.

Erzincan merkeze 14 kilometre uzaklıktaki Ekmekli köyünde yürütülen kanal çalışması sırasında meydana gelen kazada, Rafet Bayrak (75) yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre; Devlet Su İşleri’nden (DSİ) ihale usulüyle çalışan taşeron firmaya ait bir iş makinesi, kanal boyunda çalışma yapıyordu. Bu sırada ekskavatörün söktüğü ağacın devrilmesiyle alanda bulunan Rafet Bayrak, ağacın altında kalarak ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bayrak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek inceleme başlatırken, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

