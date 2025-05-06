Giresun'da kestiği ağacın altında kaldı, feci şekilde can verdi!
Bulancak ilçesinde kestiği ağacın altında kalan 45 yaşındaki Raşit A., hayatını kaybetti. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı ilçeye bağlı Kayadibi köyünde Raşit A.'nın (45) kestiği ağaç, üzerine devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Raşit A.'nın cenazesi, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
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