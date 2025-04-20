Kestiği ağacın altına kalan muhtardan acı haber
Rize'de kestiği ağacın altında kalan Pazar ilçesine bağlı Derebaşı Köyü Muhtarı Yalçın Kuloğlu, hayatını kaybetti.
Olay öğleden sonra Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde meydana geldi. Pazar ilçesi Derebaşı Köyü Muhtarı Yalçın Kuloğlu, ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine düştü.
Ağaç altında kalan muhtar ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzere bölgeye jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve ARAF sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Adrese ulaşan ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu muhtar Kuloğlu, ağacın altında çıkarıldı. Sedye ile bölgede bekleyen ambulansa taşınan Kuloğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
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