Erzincan'da doğanın sevimli anları kamerada: Gelenginin havuç keyfi büyük ilgi gördü

28.05.2026 12:18:00
DHA
Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altındaki alanlarda kayıt altına alınan bir gelenginin havuç yediği anlar büyük ilgi topladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan sevimli görüntüler, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni alarak günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınan gelenginin havuç yerken çekilen görüntüleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

Kurumun sanal medya hesabından, "Minik gelenginin havuç keyfi bayram neşesine dönüştü" notuyla yapılan paylaşımda, doğanın sevimli anlarının bayram coşkusuna renk kattığı belirtildi. Görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Paylaşımda ayrıca, "Bayram coşkusunu doğanın sevimli anlarıyla paylaşmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. 

İlgili Konular: #Erzincan