Erzincan'da SUV tipi araç takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Erzincan-Sivas kara yolu Akmeşe köyü mevkiinde S.G. (38) idaresindeki 16 BRD 099 plakalı SUV tipi araç takla attı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile A.G. (9), A.N.G. (30) ve E.E.G. (6) ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan A.G. hayatını kaybetti.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.E.G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.