Van'da feci kaza... Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: Can kayıpları var!

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hatuniye Mahallesi Terzioğlu Caddesi'nde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Gökhan Acar yönetimindeki 41 BA 419 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan briket yüklü 65 ABJ 965 plakalı TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve yurttaşlar otomobilde sıkışan sürücü Gökhan Acar ile yanındaki Baran Aydan için seferber oldu. Yoğun bir çalışma sonucu Gökhan Acar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler daha sonra yolcu koltuğunda bulunan Baran Aydın'ı çıkarmak için harekete geçti. Şahıs sıkıştığı yerden çıkartılamayınca TIR'ın dorsesi vinç yardımı ile kaldırılmak istendi. Yük ağır olunca dorse yerinden kaldırılamadı. Bunun üzerine yurttaşlar dorsedeki briketleri yere attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Daha sonra vinç yardımı ile otomobil TIR'ın altından çıkartıldı. Ekipler diğer şahsı da, sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Gökhan Acar da, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hurda yığınına dönen otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.