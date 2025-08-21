Erzincan’ın Refahiye ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Sivas kara yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.S. idaresindeki 24 AAN 540 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada 2’i çocuk toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılara ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Erzincan’da trafik kazası: 6 yaralı
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
21.08.2025 11:20:00
Güncellenme:
İHA
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
İlgili Konular: #Erzincan