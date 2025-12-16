Erzincan'da yaban keçisi avlayan 3 kişiye 'para' cezası!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 12:03:00
ANKA
Erzincan’ın İliç ilçesinde yapılan denetimlerde yasa dışı yaban keçisi avladığı belirlenen 3 kişiye, toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yasa dışı avcılıkla mücadelenin sürdürüldüğünü duyurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Erzincan'da düzenlenen denetimlerde, yasa dışı yaban keçisi avladığı tespit edilen 3 kişiye, toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulanmasına karar verdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılıkla mücadele devam ediyor. Erzincan’ın İliç ilçesinde, ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde; 3 şahsın bulunduğu bir araçta vurulmuş yaban keçisi tespit edildi. Şahıslara, ilgili kanunlar kapsamında toplam 975 bin 563 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı" denildi.

