Erzincan İliç'te yaşanan maden faciasının 3. günü... 10 yıldır Anagold'da çalışan işçi: 'Tehdit ediliyoruz, insanlar susturulmuş durumda'

Yayınlanma: 16.02.2024 - 15:09

Güncelleme: 16.02.2024 - 15:17

Anagold Madencilik'e ait Çöpler Maden Sahası'nda 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında siyanürlü toprak altında kalan işçiler için bekleyiş devam ediyor.

İliç, Çöpler Köyü ve girişin yasak olduğu Sabırlı Köyü'nde ise her noktada kolluk kuvvetleri bulunuyor. Sabırlı Köyü'nde yaşayanlar köy girişlerinde üst araması, kimlik kontrolünün ardından muhtarlıktan orada yaşadıklarına dair teyit alınarak köye giriş sağlayabiliyorlar.

Anagold'da çalışan ve ismini vermek istemeyen bir işçi Gazete Duvar'dan Evrim Deniz'e konuştu. Tehdit altında olduklarını ve takip edildiklerini söyleyen işçi, Anagold şirketinde çalışan birçok kişinin basın mensuplarıyla görüşmek istediğini fakat baskıya maruz kaldıklarını dile getirdi.

'SSR SATIN ALMASAYDI, LİÇ ALANI BU KADAR YÜKSELMEZDİ'

SSR Mining madenin yarısını satın alana kadar her şey iyiydi. Fakat sonrasında bunların tek istedikleri olduğundan daha fazla üretim oldu. Maske ve gözlük dışında hiçbir önlem alınmıyor. Eğer SSR satın almasaydı bu liç alanı bu kadar yükseltilmeyecekti. Ve bugün bu insanlar orada olmayacaktı." diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIZIN KEMİKLERİNE DAHİ ULAŞILAMAZ'

İşçilerin üstüne çöken toprağın siyanür ve yağmurdan dolayı balçıklaştığını belirten işçi şöyle devam etti: "Çalışma yapıldığına dair söylenenler yalan. Orada bulunan gazetelerin çoğu bile yalan söylüyor. Şartlar çok zor. Tonlarca ton toprak siyanürden dolayı balçıklaşmış durumda. Arkadaşlarımızın kemiklerine bile ulaşılacağına dair umudumuz yok."

DÜN TOPRAKTA YENİ BİR HAREKETLİLİK OLUŞTU

Dün (15 Şubat) ise toprakta farklı bir yöne doğru hareketlilik oldu. Madenin liç alanında sismik hareketleri ölçen cihazlar var bunlar alarm vermiş zeminde hareketlilik olmuş. Göçük olmayan madenin bulunduğu bölgede öne doğru hafif bir kayma meydana gelmiş. Yani orada bir tehlike var ve her an çökmeyen bölge de çökebilir. Tehlike yok deniliyor fakat tehlike yeni başladı."

ANAGOLD UYARILARA RAĞMEN İSÇİ ÇALIŞTIRMIŞ

İşçilerin gördüğü ve yetkilileri de uyardıkları sahada oluşan çatlaklardan bahseden işçi, "Çatlaklar biliniyor, herkesin arasında konuşuluyordu hatta bir tane taşeron firma, kendi ekibini sahadan çekti. Fakat Anagold ve bir taşeron firma işçileri geri çekmedi" dedi.

HATLARDAKİ SİYANÜRÜ AKTARMAK İÇİN İŞÇİ ARANIYOR

Dün basına yansıyan 'Anagold toprak altındaki isçilere rağmen eleman ilanı verdi' haberlerine dair yönelttiğimiz soruları cevaplayan işçi, “Bütün faaliyetler durdurulmuş deniliyor. Fakat kontrollü olarak bazı ekipler çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi bu sistemin üzerinde sürekli bir devir daim var. Hatlarda henüz siyanür var. Ve bu siyanürün havuzlara aktarılması gerekiyor. Bunun için belirli sayıda insanlar gidip çalışıyor. Fakat mevcut işçilerin birçoğu çalışmayı reddettiği için eleman arıyorlar bilgisine sahibiz" dedi.

'HİÇ BU KADAR ÇARESİZ HİSSETMEDİK'

Çaresiz hissettiklerini ifade eden işçi şöyle devam etti: "İlçede herkes suskun, herkesin eli kolu bağlı. Ya hocam İliç’in merkezinde insan yok, insanlar evinden çıkıp dolaşamıyor. Neden? Çünkü yarın tazminatını alamayacak, yarın iş hakkı feshedilecek, böyle korkuları var insanların. Yani dışarıda insanlar eylem yapıyor. Ankara'da, İstanbul'da, insanlar nasıl televizyondan izliyorsa biz de öyle izliyoruz. Hayatımızda hiç bu kadar çaresiz hissetmedik. Sabahtan akşama kadar ağlamaktan başka bir şey elimizden gelmiyor bunu anlamanız çok zor."